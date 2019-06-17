Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, посетит с официальным визитом Францию. В Париже глава государства встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном и представителями деловых кругов, сообщает "Укринформ".

Также в программе визита Владимира Зеленского утреннее посещение стартап-инкубатора Station.

Около 15:00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная церемония встречи президента Украины и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.

В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Эмануэль Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.

В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.

Ранее "Страна" писала о том, что в Белом доме еще не согласовали дату встречи Трампа и Зеленского.

Также мы сообщали, что Зеленский поздравил украинцев с Днем отца и выложил фото своего папы.