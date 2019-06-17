Французский ПСЖ может избавиться от знаменитого и скандального бразильского легионера Неймара уже в это трансферное окно. Президенту клуба Нассеру аль-Хелайфи надоели капризы звезд и он заявил, что двери на выход для всех открыты.

"Игроки должны относиться к своим обязанностям еще более ответственно, чем ранее. Отношение должно быть совершенно другим. Им придется работать больше. Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если их это не устраивает, двери открыты, чао! Я больше не потерплю суперзвездного поведения", - заявил аль-Хелайфи.

И вскоре после этого заявления, французская газета L’Equipe выдала информацию, что руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера Неймара, если получит крупное предложение.

Сам Неймар уже якобы дал знать своему окружению, что устал от сложившейся тяжелой ситуации в ПСЖ и тоже хочет уйти. Агент игрока Пини Захави уже начал работу по возвращению футболиста в испанскую Ла Лигу.

Ранее "Страна" сообщала, что у Неймара отобрали повязку капитана сборной Бразилии.