Если в Украине власть будет сосредоточена в руках одной партии или личности, это приведет к автократии и при этом не будут учитываться интересы народа. Такое мнение высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Прямой".

"Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках - и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учета интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии", - сказал Кравчук.

Политик убежден, что у власти должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции - минимум две политические силы.

Ранее "Страна" писала о том, что Кравчук рассказал, что будет, если Кабмин начнет игнорировать Зеленского.

Также мы сообщали, что Кравчук назвал Зеленского образованным и толерантным, и призвал снять блокаду с Крыма.