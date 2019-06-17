Прокуратура Молдовы отменила ордер на арест, выданный на лидера оппозиционной в стране "Нашей партии" Ренато Усатого. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Прокуратура отменила ордер на арест. Я обязан явиться в прокуратуру по первому требованию. Я не против, я готов приходить хоть каждый день. Более того, я готов принести материалы против режима Плахотнюка, которые у меня накопились за это время", - сообщил Ренато Усатый своим сторонникам, собравшимся у здания прокуратуры, после своего возвращения в Кишинев, 16 июня.

Пророссийский политик также заявил, что "готов поддержать и помогать новому правительству". На вопрос, что он планирует делать в ближайшее время, Усатый ответил, что намерен объездить все населенные пункты, в которых его ждут сторонники.

После этого Усатый провел короткое совещание с руководством своей партии и заявил, что отправляется к родителям, которые живут на севере Молдовы, в 200 км от Кишинева.

Напомним, что Ренато Усатый уехал в Москву в августе 2016 года, после того, как власти возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года он подал в отставку с поста мэра города Бельцы - второго по количеству населения города, который называет северной столицей Молдовы.

В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон пытается организовать против него преследования и в России. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал в Румынию.

После смены власти в Молдове он заявил, что незамедлительно возвращается на родину.

Вечером 14 июня действующее правительство Молдовы, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Об этом заявил действующий премьер-министр Павел Филип после того, как решение об этом приняла Демократическая партия. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдове был решен в пользу нового правительства страны, созданного 8 июня Партией социалистов и правым блоком ACUM.

Власть в Молдовы полностью перешла к новому правительству, во главе с лидером правого блока ACUM Майей Санду. В субботу состоялось первое заседание правительства, после этого премьер-министр и президент Игорь Додон представили в министерствах новых министров.

Двоевластие возникло 8 июня после того, как Конституционный суд разъяснил, что трехмесячный срок, отведенный для формирования правительства после утверждения мандатов депутатов (9 марта) истек 7 июня. Суд аргументировал свое решение тем, что срок в три месяца не может превышать 90 дней. По этой причине суд признал незаконным новое правительство, утвержденное парламентом на 91 день - 8 июня.

В то же время, в ст. 85 Конституции написано три месяца, а не 90 дней. Новый парламент и правительство не признали решения КС, а КС постановил, что все решения парламента считаются незаконными.

КС 9 июня на время отстранил Додона от должности президента, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября. Между тем Додон своим указом отменил указ Филипа, мотивируя это тем, что "он был принят с нарушениями".

Вечером 14 июня Додон призвал членов Конституционного суда отменить собственные решения и вернуть ситуацию в правовое поле.

В субботу, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил все свои решения, которые привели к двоевластию и непризнанию нового правительства, пояснив, что ранее он "подвергся давлению и не был свободен в принятии своих решений". Таким образом, КС снял все сомнения относительно законности нового молдавского правительства во главе с Санду.

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