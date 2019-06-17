На нынешней неделе синоптическая ситуация в Украине особо не изменится, но в некоторых регионах страны аномальная жара начнет спадать. В частности, на севере и западе страны. Об этом в своем блоге написала синоптик Наталья Диденко.

"Преобладать будет жаркая погода. Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до +27…+32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня +30…+35 градусов", - сообщила синоптик.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 17-24 градусов, что даст возможность отдохнуть от дневной жары.

Также по стране снова пройдут проливные дожди, которые принесут временную прохладу. По словам Диденко, кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе, а ближе к середине недели, 19-20 июня, осадки распространятся на северную часть Украины и в Харьковскую область.

В Киеве же, со вторника, 18 июня, предполагается ослабление жары до +27…+29 градусов.

В течение 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

"Погода ближайших дней потребует много воды, спасительной тени, кондиционеров, шляпок, подзабытых кружевных зонтиков, осторожности при обращении с огнем, внимания к детям, пожилым людям и животным, которые особенно могут страдать от жары, а также удовольствия от настоящего лета с реками, лужайками, бабочками, клубникой и черешней", - написала Диденко.

Температура воды в Черном море составляет 23-26 градусов, в Азовском - 24-27 градусов, в Днепре - 22-25 градусов.

Фото: opinionua.com

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник Украине обещают грозы и град под 30-градусную жару.

Также мы сообщали, что в Индии 29 человек скончались из-за аномальной жары.