Самая влиятельная газета мира The New York Times не стала отмалчиваться после того как президент США Дональд Трамп обвинил редакцию в виртуальной измене.

Речь идет о публикации материала о якобы участившихся кибератаках Вашингтона против энергосистем России. Свое заявление The New York Times опубликовала в официальном Twitter издания.



"Обвинять прессу в госизмене опасно. Мы проинформировали представителей правительства о статье еще до публикации. Как говорится в нашей статье, сами подчиненные Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности", - отметили представители газеты.

Фото: twitter.com/NYTimesPR

Напомним, что в статье The New York Times, опубликованной в субботу, 15 июня, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Трамп в субботу в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в "фактической госизмене" и причинении вреда интересам США.

В материале The New York Times констатировалось, что сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказались от комментариев в связи с приведенными в материале утверждениями. Вместе с тем они якобы сказали, что у них не вызывает обеспокоенности публикация информации об участившихся, по версии журналистов издания, кибератаках США в отношении энергосистемы РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что поселок в Израиле назвали в честь Трампа.