Националисты из С14 заверили, что не планируют нападать на участников ЛГБТ-прайда. Об этом националисты сообщили в Telegram.

Напомним, обвинение в адрес С14 появилось в Twitter-аккаунте Bellingcat Monitoring Project. Как писала "Страна", авторы микроблога предупредили о планах радикальных группировок выйти к администрации президента и потребовать "предотвращения провокаций" со стороны ЛГБТ-движения.

На сообщение Bellingcat Monitoring Project "Сич" отреагировала пространным заявлением в Telegram. В нем говорится, что акция возле администрации президента "касается не грант-парада (так ультраправые называют сторонников ЛГБТ-мероприятий, - прим. ред.), а беспричинного избиения полицией мирных собраний (по заявке на проведение) в прошлом году. "Полиция всех избила и ограбила. Большинство представителей грант-парада очень обрадовались избиению мирных активистов, среди которых были девушки и журналисты", - говорится в сообщении.

Под избиением члены "Сич" имеют в виду стычки между правоохранителями и С14 на "Марше равенства" 17 июня 2018 года. В результате столкновений полиция задержала 57 радикалов, однако все они были отпущены в тот же день

Националисты заверили, что "Сич" "не бьет, не нападает, не пытает участников грант-парада уже лет пять. "Мы не отбираем зарплату ни в гривнах, ни в долларах у участников грант-парада", - говорится в сообщении.

"Страна" уже сообщала о сроках и программе проведения КиевПрайда. Напомним, что прайд-неделя началась 16 июня, а завершится ставшим уже традиционным "Маршем равенства" 23 числа. Как сообщала "Страна", народный депутат Игорь Мосийчук подал иск в Окружной суд и требует запретить проведение пятого марша равенства "КиевПрайд". Напомним, ранее Правый сектор похвастался, как помешал ЛБГТ-активистам прийти в суд.