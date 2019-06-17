Сегодня, 16 июня, на сайте пропрезидентской партии "Слуга народа" возникли технические неполадки и теперь невозможно оценить членов избирательного списка "лайками" и "дизлайками".

С функцией произошли технические проблемы после того, как на сайте "Страны" вышла статья "От Ткаченко до сына создателя ПЦУ. Кто стал лидером антипатий партийного списка "Слуги народа". Теперь пользователи сети не могут авторизоваться ни через Google, ни через Facebook.

Напомним, ранее журналисты "Страны" проанализировали обновленный перечень кандидатов и опубликовали рейтинг тех, кто меньше всего понравился украинцам. В списке недоверия оказались генпродюсер "1+1" Александр Ткаченко, начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, адвокат-международник Дмитрий Наталуха, продюсер документального кино Елизавета Ясько, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, человек Антона Геращенко Денис Монастырский, руководитель компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, сын создателя ПЦУ Святослав Юраш и другие.

Впрочем, все это не уберегло претендентов в нардепы от еще большего числа дизлайков. Так, на того же Ткаченко вместо прежних 2943 дизлайков обрушилось еще полсотни сверху в течение нескольких часов до начала проблем с авторизацией.

Фото: sluganarodu.ua/candidates

Напомним, в первой сотне "Слуги народа" появилась жена люстрированного прокурора времен Януковича. Ольгу Кавун под № 78 также наградили большим количеством дизлайков. Под ее данными уже больше 300 дизлайков и только 103 лайка.

Как сообщала "Страна", число недовольных украинцев, которые поддерживают перевыборы, уже достигло 88%.

Тем временем в Верховной Раде приняли закон "под импичмент президента" и планируют свергнуть Зеленского до конца года.