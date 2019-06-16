Сегодня, 16 июня, жители Донецка массово сообщают про жесткий обстрел прифронтовой части города, который начался около 22:20.

Жители Донецка сообщают, что бой слышен со стоны аэропорта, на северо-западе города, в районе Текстильщика и Октябрьского района. "Явно КК и пулеметы", "Лупят. У меня окна на севере и западе. Слышно очень", - пишут дончане в Facebook.

"Кроют просто по-черному, дом содрогается, прилеты жуткие, один за одним! Это как в 2015, но у нас так не было слышно. Твари. Минсковать, не иначе, скоро собрались? Это звездец какой то полчаса творится. Такое впечатление, что юг за городом разносят к @беням", - пишут в соцсетях очевидцы.

Жители Ясиноватой также подтверждают, что бой идет в аэропорту. Также есть неподтвержденные данные про попадание в многоэтажный дом на 15-м участке. Адрес пока что неизвестен.

Судя по комментариям, обстрел продолжался около получаса. На момент публикации заметки (23:32) бой прекратился.

Отметим, что 19 июня в Минске состоится очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы. В этот раз темой разговора должно стать как раз перемирие на Донбассе.

Как сообщала "Страна", в Генштабе ВСУ сообщили, что по позициям украинских военных на Троицу 9 раз открывали огонь, один военный получил ранение.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ на Донбассе ответным огнем обстреливают жилые дома, больницы и школы. В штабе ООС эту информацию подтвердили и заявили, что открыли ответный огонь, не нарушив Минских соглашений.