В Киеве, в кафе у 30-летнего футболиста "Нефтяника" Ивана Мыцавки вытащили 20 тысяч долларов. Спортсмен стал очередной жертвой карманников, "ворующих по-крупному", когда зашел отобедать в ресторан "Grill do Brasil" на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Как "Страна" узнала из собственных источников в правоохранительных органах, пока футболист ел мясной бранч, за соседний с ним столик сели парочка карманников. Когда жертва отвлеклась, один из щипачей отработанным жестом взял его сумку, вытянул оттуда наличность и положил обратно. Добычей карманников стали 20 тысяч долларов. Потерпевший футболист заметил кражу, когда воры уже испарились с "наваром" из заведения. Полиция начала расследование по ч.4 ст.185 УК Украины-кража в крупных размерах. В случае поимки ворам грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Испании ограбили дом футболиста Мораты, когда он играл за сборную. Из дома унесли добычи на 600 000 евро.

Ранее в Киеве у жены капитана Шахтера угнали Range Rover. Супруга Дарио Срны Мирела Форич сразу же обратилась в полицию. По факту угона автомобиля было открыто уголовное производство по статье 289 УК Украины