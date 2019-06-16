Эстонское отделение Красного Креста поставило условие таллинскому Русскому молодежному театру убрать эмблему организации с костюма главного героя спектакля "Доктор Айболит". В противном случае театру грозит штраф. Об этой несколько абсурдной ситуации рассказал директор и худрук театра Александр Пуолакайненна своей странице в Facebook.

По его словам, эстонский Красный Крест объясняет свое требование тем, что театр не имеет прав на использование эмблемы международной организации. "Все доводы о том, что это детская сказка и все дети и взрослые воспринимают врача именно в белом халате с красным крестиком разбились о суровый эстонский акцент "медицинского прапорщика", который пригрозил штрафом, если это "нарушение европейских прав" не прекратится.

Очень беспокоюсь за грузинскую диаспору и их флаг: за пять красных крестов на государственном флаге штраф возрастет пятикратно. Так же нужно опасаться государству Тонго и не нарываться Исландии и даже Великобритании", - иронизирует Пуолакайнен.

Фото: facebook.com/aleksandr.puolakainen

Претензии Красный Крест выдвинул после того, как его сотрудники увидели рекламу спектакля "Доктор Айболит". Представитель организации связался с театром и поставил дирекцию в известность, что кресты нужно убрать, иначе придется заплатить штраф.

Согласно эстонскому закону 2006 года о названии и эмблеме Красного Креста, известный всему миру символ имеет право использовать только сама организация. Исключение составляют случаи, предусмотренные отдельным договором Красного Креста о совместной работе с другими учреждениями. Размер штрафа может составлять несколько тысяч евро. Секретарь таллинского Красного Креста Лилия Лаури объяснила, что театру не грозили санкциями, а просто предупредили о риске столкнуться со штрафными санкциями, если на спектакль придет зритель, который следит за исполнением упомянутого закона.

Александр Пуолакайнен заявил, что не будет выполнять требования Красного Креста. В интервью агентству РБК он сказал: "На следующей неделе у нас спектакль, мы будем играть, как есть".

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