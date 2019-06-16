В Тернополе маршрутка № 14 насмерть сбила 73-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает местное издание "Реально".

Авария произошла на улице Шептицкого возле бывшего торгового комплекса Grand. Как сообщает издание, удар был такой силы, что женщина скончалась от полученных травм. На месте происшествия работают правоохранители, движение по ул. Шептицкого частично перекрыли.

Фото: Тернопіль 1

Как сообщала "Страна", на трассе Львов - Тернополь в серьезном ДТП пострадали 16 человек. На дороге около 18:00 столкнулись пять транспортных средств. Грузовой автомобиль ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес". В результате столкновения из грузовика выпала бочка емкостью 200 литров и повредила три легковых автомобиля.

Еще мы публиковали фото и видео с места жуткой аварии в Польше, где погибли шестеро человек.

На трассе Киев-Харьков отбойник насквозь прошил автомобиль, оба пассажира погибли на месте.