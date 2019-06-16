В воскресенье, 16 июня, около сотни человек собрались на акции под Администрацией президента с требованием запретить использование животных в цирках. Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

"Мы подписывали петиции, проводили акции под ВР, пытались провести законопроекты, и каждый раз сталкивались с абсолютным нежеланием власти поддерживать гуманность. Поэтому мы в очередной раз собрались под Администрацией президента, чтобы призвать людей отказаться от посещения цирков с животными и призвать власти, президента Украины поддержать гуманность и помочь в запрете издевательства над животными в цирках ", - сказал на акции основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Он отметил, что цирки не могут обеспечить надлежащего содержания животных, часто крупные хищники вынуждены находиться в клетках 1-2 кв. метра, дрессировка животных происходит с неприемлемыми методами. Поэтому, по его словам, учащаются атаки животных на работников цирков, иногда - на посетителей. Активисты устроили под администрацией выступление цирковых артистов, который должен доказать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.

Также активисты передали в Администрацию президента обращение, в котором отметили, что цивилизованные страны уже отошли от практики цирковых представлений с животными и это не сказалось отрицательно на самой цирковой сфере.

Фото: facebook.com/sashatodorchuk

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