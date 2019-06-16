В Израиле суд признал жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару виновной в коррупции. Женщина обвинялась в том, что заказывала блюда в ресторанах за государственный счет, несмотря на наличие штатного повара в резиденции премьер-министра страны. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сара Нетаньяху должна выплатить штраф в размере 55 тысяч шекелей (около 400 тысяч гривен, - Прим.Ред.), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тыс. шекелей. Судебное разбирательство длилось четыре года.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в мене тяжком преступлении - умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тыс. шекелей в суде по гражданским делам.

Фото: Stmegi.com

Семья Нетаньяху ранее опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными.

Как сообщала Страна, ранее полиция Израиля допрашивала премьер-министра Нетаньяху по подозрению в коррупции.

В начала года полиция Израиля заявляла, что у нее достаточно доказательств для обвинения Нетаньяху.