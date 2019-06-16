В ночь с 15 на 16 июля известная актриса и художественный руководитель московского театра "Современник" была доставлена в Центр хирургии им. А.В. Вишневского. Источник в департаменте здравоохранения Москвы сообщил информационному агентству "РБК" о том, что Галину Волчек прооперировали.

Позже появились разъяснения насчет состояния любимицы театралов и поклонников кино. Директор Центра Вишневского Амиран Ревишвили сказал, что Волчек обратилась в клинику в связи с плановым обследованием. "Госпитализирована на плановое обследование сегодня. Несколько дней пробудет в центре", - отметил Ревишвили и уточнил, что обследование связано с дыхательной системой, а жизнь именитой пациентки вне опасности. Помощница художественного руководителя "Современника" по литературной части Евгения Кузнецова подтвердила слова медика: "Она на плановом обследовании. Все хорошо с ней, у нее все отлично".

Галина Волчек. Фото: Елена Никитченко/ТАСС

Галина Волчек родилась в 1933 году, а в возрасте 38 лет стала главным режиссером "Современника". Кинозрителям она полюбилась благодаря ролям в фильмах "Берегись автомобиля", "Про Красную Шапочку" и "Осенний марафон".

"Страна" писала о том, что в апреле Галина Борисовна была в числе гостей на 70-летнем юбилее Аллы Пугачевой.

Два дня назад, 14 июня, стало известно об экстренной госпитализации французского актера Алена Делона. 83-летний мэтр кино был доставлен в одну из клиник под Парижем с подозрением на инсульт после жалоб на сильные мигрени.

Ранее в Москве скончался знаменитый режиссер Марлен Хуциев.