В субботу, 15 июня, в греческом Ираклионе состоялся финал чемпионата Европы по футболу среди спортсменов с недостатками слуха, в котором победила сборная Украины. Со счетом 2:0 украинские футболисты обыграли сборную Германии. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В турнире приняли участие 16 сборных, которые были разбиты на четыре группы. Украинцы выиграли свой квартет. Сначала они переиграли команду Англии (3:1), затем одержали победу над Францией ​​(2:0), а в заключительном туре оказались сильнее шведов (2:0). В плей-офф украинцыобыграли команду России (2:1) и Ирландии (1:0), а в финальном поединке переиграли Германию (2:0).

Финального матча:

Как сообщала "Страна", в финале чемпионата мира U-20 в Польше Украина обыграла Южную Корею со счетом 3:1. Юный украинец Андрей Лунин стал лучшим голкипером чемпионата.