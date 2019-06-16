Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в "виртуальном акте госизмены". Это произошло после публикации статьи о тайном внедрении Соединенными Штатами вредоносных кодов в российские энергосистемы. Газета ссылалась на собственные источники в администрации президента.

"Верите ли вы, что лживая The New York Times только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию? Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп в Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, в статье говорится о размещении в российской энергетической системе вредоносного программного обеспечения, благодаря которому, в случае конфликта, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в России.

Ранее NYT рассказали, как сын возможного президента США Байдена получил супердоходную работу в Украине. После этого Трамп заявил, что было бы уместно начать расследование в отношении Байдена.