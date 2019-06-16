Сотни болельщиков в аэропорту "Борисполь" встречали сборная Украины U-20, которая выиграла молодежный чемпионат мира в Польше. Об этом пишет издание "Трибуна".

На опубликованном видео видно, как футболисты выходят к болельщикам под барабанный бой. Встречающие держали в руках флаги Украины и плакаты, а также скандировали "Украина" и "Спасибо!". Торжественная встреча футболистов была намечена на 19:30 в Доме футбола.

Напомним, что в финале чемпионата мира U-20 Украина обыграла Южную Корею со счетом 3:1.

Ранее "Страна" сообщала, что юный украинец Андрей Лунин стал лучшим голкипером чемпионата мира U20 по футболу в Польше.