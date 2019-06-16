Правительство Израиля приняло решение назвать новый поселок на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Поселок будет называться "Рамат-Трамп" ("Высота Трамп" в переводе с иврита). Этим израильское правительство хочет отблагодарить американского лидера за признание Голанских высот территорией Израиля. "Мы горды тем, что имеем возможность основать населенный пункт и воздать должное нашему великому другу. Мы продолжим строить и развивать Голаны на благо их жителей, во имя будущего всего Государства Израиль", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

25 марта президент Соединенных Штатов подписал указ о признании США суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Другие страны, включая Россию и Китай, не считают эти территории израильскими.

Напомним также, что в декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал перенос туда посольства США. Мировое сообщество отказывается последовать примеру американцев, так как восточная часть Иерусалима была присоединена к Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в той же войне. Израильский парламент в 1981 году принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

Кроме этого в Иерусалиме возле Стены плача построят вокзал и назовут его в честь Трампа.

Как сообщала "Страна", слепую амфибию, прячущую голову в песок, назвали в честь Трампа. Также стало известно, что популярный футбольный клуб Израиля переименовали в честь Трампа.