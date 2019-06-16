В Киеве в Днепре утонул гражданин Алжира. Инцидент произошел на пляже "Молодежный" в Гидропарке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В сообщении говорится, что 16 июня в 9:10 в ГСЧС поступила информация о том, что на пляже "Молодежный", что в Гидропарке, в реке Днепр пропал человек. Прибыв к месту вызова спасатели на расстоянии 25 м от берега на глубине 6 м обнаружили тело утопленника, по предварительным данным, гражданина Алжира.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов. Причину и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на озере Вербном после прыжка с тарзанки утонул мужчина.

Также мы сообщали, что под Киевом ребенок утонул во время рыбалки с братом.