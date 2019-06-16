В воскресенье, 16 июня, незаконные вооруженные формирования с начала суток осуществили девять обстрелов позиций в зоне операции объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом говорится в сводке ООС на странице в Facebook.

"Боевики обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ООС, из них: дважды район Водяного, по направлению Пикузы и Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Талаковка, по направлению Пикузы - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Павлополя, по направлению Украинского - из автоматических гранатометов; окраине Новотроицка, по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета; Лебединского, по направлению Саханки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций ООС: вблизи Крымского, по направлению Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, по направлению Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Южного, по направлению шахта им.Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ на Донбассе ответным огнем обстреливают жилые дома, больницы и школы. В штабе ООС заявили, что открыли ответный огонь, не нарушив Минских соглашений.

Также стало известно, сколько мирных жителей погибли на Донбассе от разрыва мин.