Дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом еще не согласована. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Белом доме.

"Я могу подтвердить, что приглашение на встречу были направлены, но дату не установили, и мы пока ничего не сообщаем", - сообщил собеседник, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Белый дом возможность встречи Зеленского и Трампа в ближайшее время.

Напомним, приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа еще 30 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп пригласил Зеленского в Белый дом для серьезного разговора.

Также мы сообщали, что Зеленский поздравил Трампа с днем рождения.