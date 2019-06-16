Итальянская "Аталанта" (Бергамо) продолжает вести переговоры с бельгийским "Генком" по трансферу полузащитника Руслана Малиновского. Об этом сообщает портал Calciomercato.it.

Итальянский клуб сделал новое предложение по украинскому хавбеку в размере 17 миллионов евро. Ранее "Аталанта" была готова заплатить за полузащитника 12 млн евро, но "Генк" хочет выручить за него около 20 млн евро. В услугах 26-летнего игрока также заинтересован "Наполи".

Отметим, что в минувшем сезоне Малиновский провел 51 поединок в футболке бельгийцев, забив 16 голов и совершив 16 ассистов. Действующий контракт Малиновского с Генком рассчитан до июня 2022 года. Малиновский признан лучшим молодым футболистом Украины 2014 года в категории U-21.

Руслан Малиновский. Фото: footballua.tv

Ранее стало известно, как юношеская сборная Украины по футболу впервые в истории стала чемпионом мира.

Также мы писали, что повар первой сборной Украины рассказал о кулинарных предпочтениях наших игроков. Руслан Малиновский не ест мясо, а предпочитает рыбу, морепродукты и свежий салат. Александр Зинченко любит спагетти "Карбонара".

Также "Страна" публиковала видео, как полузащитник Малиновский спел коллегам по сборной Украины хит Синатры.