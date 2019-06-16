Украинский защитник "Шахтера" Иван Ордец может перейти в московское "Динамо". Об этом сообщает издание "Чемпионат".

26-летний футболист -воспитанник донецкого клуба. Его контракт с "Шахтером" действует до 30 июня 2019 года.

Иван Ордец. Фото: championat.com

В составе сборной Украины Ордец провел 12 матчей, забив 1 гол. Ордец долго не играл из-за травмы. Защитник завершил восстановление и вернулся в основу к концу сезона-2018/19, в котором принял участие в 2 матчах украинской Премьер-лиги.

Ранее "Страна" писала о том, что защитник донецкого Шахтера перешел в российский футбольный клуб Рубин.

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