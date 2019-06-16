Аэропорт "Львов" заявляет о существенной задержке рейсов из Львова в Египет, которые выполняет авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы). Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого в Facebook.

Рейс BKV2093 задерживается с вылетом в Хургаду до 18:00 16 июня (плановый 02:00 15 июня), а прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02:50 17 июня (плановый 11:00 15 июня). Рейс BKV2079 "Львов - Шарм-эль-Шейх" задерживается с вылетом до вечера 16 июня (плановый 04-00 16 июня).

Фото: facebook.com/LvivAirport

Напомним, большинство жителей Украины (67%) предпочитают проводить отпуск в стране, и лишь около 33% - за границей.

Как сообщала "Страна", отечественный авиарынок рискует уйти в крутой пике. В разгар туристического сезона из полетной сетки могут выключиться сразу две компании - YanAir и SkyUP. Ранее в SkyUp рассказали, отменят ли рейсы после решения суда о приостановке лицензии.