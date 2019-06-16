Во Львовской области жительница села Рыков Сколевского района попала в реанимацию после укуса змеи. Пострадавшая пребывает в состоянии средней тяжести, сообщается на сайте ГСЧС.

Информация о том, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы попала женщина 1963 года рождения, поступила правоохранителям в субботу, 15 июня, в 23:00. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра".

Спасатели призвали украинцев у осторожности и внимательности во время прогулок на природе.

"Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", - объяснили в ГосЧС.

Спасатели также рекомендуют быть осторожными в местах, где можно встретить змей: высокая трава, кусты, лес. Исходя их этого, отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

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