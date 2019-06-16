14 июня в Постоянной палате Третейского суда в Гааге завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун, пишет "Зеркало недели".

"С этого момента Арбитражный трибунал начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - сказал Массун.

Главы МИД Украины Елена Зеркаль уточнила, что решение о рассмотрении предоставленных Украиной доказательств по существу суд примет через несколько месяцев.

По словам Массуна, по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Напомним, арбитражное разбирательство начали в сентябре 2016 года после подачи Украиной заявления о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву - нарушении прав прибрежного государства в Керченском проливе, Черном и Азовском морях.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина и Россия обнародовали позиции по морскому спору в Гааге.

Также мы сообщали, что в Гааге Россия обвинила Украину в дискриминации русскоязычных граждан.