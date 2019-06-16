В понедельник, 17 июня, грозовые дожди не покинут западную Украину, а также Винницкую, Житомирскую. Осадки будут носить кратковременный характер, но при этом синоптики прогнозируют местами град и шквалы ветра 15-20 м/с. Кратковременные дожди обещают и Черниговской области, а также в Киеве. В остальных регионах УКраины будет сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночь на 17 июня в Украине будет прохладной и даст возможность отдохнуть от дневной жары - ночная температура не поднимется выше +15-20 градусов. На побережье морей ночью до +23. Днем воздух прогреется до +26-31 градуса. На юге - до +33, в Карпатском регионе +23-25. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

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