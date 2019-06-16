Маурицио Сарри назначен новым главным тренером "Ювентуса". 60-летний специалист перешел в туринскую команду из "Челси", заключив контракт на три года.

Ранее стало известно, что "Ювентус" заплатит за тренера компенсацию в размере пяти миллионов фунтов.

В "Челси" итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарри имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял "Эмполи" и "Наполи".

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