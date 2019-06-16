В избирательном списке партии "Слуга народа", который насчитывает 201 кандидата, появилась функция лайков и дизлайков, которые посетители сайта могут проставлять под данными членов политического списка.

Об этом свидетельствует обновленный перечень кандидатов, который обнародовала партия в воскресенье, 16 июня.

Так, главный спикер Зеленского во время предвыборной кампании, а ныне - лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков набрал 2308 лайков и 650 дизлайков соответственно, что говорит о значительном перевесе положительных отзывов и впечатлений от проголосовавших.

Похожая ситуация и у остальных лидеров партийного списка, которые находятся в топ-перечне. За представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука голоса распределились следующим образом: 2039 лайков и 576 дизлайков, за преподавателя Ирину Венедиктову (1479/486).

Однако в топе списка "Слуги народа" есть и "нелюбимчики". Таким, по мнению посетителей партийного сайта, является № 9 списка - Александр Ткаченко, генеральный продюсер "1+1", медиа-империи Игоря Коломойского (2943 дизлайка и всего 544 лайка).

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий набирает 641 дизлайк и 358 лайков. Возможно, опасения тех, кто голосует за кандидатов, вызывает связь Кликлия с бизнесом и то, что после Майдана он стал советником Арсена Авакова.

Лидер негативных отзывов также адвокат-международник Дмитрий Наталуха (620 дизлайков и всего 335 лайков), который с 2015 года по назначению Петра Порошенко руководил Коминтерновской районной администрацией. Юрист специализируется на проблемах внутренне перемещенных лиц и призывает облегчить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

Не оценили украинцы и работу основателя общественной организации "Желто-голубая стратегия" и продюсера документального кино Елизаветы Ясько, поставив ей "Слуги народа" 467 дизлайков.

По мнению голосующих, № 18 списка и основателю клиники "Борис" Михаилу Радуцкому также не место в политике (у него 1269 дизлайков и всего 252 лайка)

Аналогичная неприязнь у украинцев к Денису Монастырскому, который связан с Антоном Геращенко и был его помощником в нынешнем созыве Рады (822 дизлайка перекрыли 283 лайка).

Бойкотируют и №25 списка Максима Ткаченко, руководителя компании "Квартал-концерт" (415 дизлайков и 189 лайков).

Святослав Юраш идет на втором месте после Александра Ткаченко по числу негативных отзывов (2489 дизлайков в сравнении с 758 лайков). Юраш является сыном главы департамента по делам религий Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ

Олег Марусяк (№ 52) также заметно выделяется количеством негативных отзывов - у предпринимателя их Калуша Ивано-Франковской области 250 дизлайков и всего 64 лайка.

Невзлюбили интернет-пользователи также Марьяна Заблоцкого (№ 82) - заместитель председателя "Украинской аграрной ассоциации", бывший помощник нардепа Владимира Пилипенко и нардепа Алексея Мушака набрал 361 голос против и 97 голосов "за".

Нелюбимчики Зе-команды:

Напомним, из первой сотни избирательного списка партии "Слуга народа" исключили уже семерых человек: №33 Дмитрий Спивак, №41 Юрий Гусев, №73 Ирина Панченко и №81 Вадим Гутцайт, №67 Наталья Богданова (начальница отдела гендерной политики в Минсоцполитик), №83 Роман Карбаджак (сын председателя Арцизского райсовета Юрия Карбаджака) и №90 Игорь Чернюх (директор ЧП "Плеймейт Украина").

Напомним, в первой сотне "Слуги народа" появилась жена люстрированного прокурора времен Януковича - №78 Ольга Кавун.