В Молдове правоохранительные органы задержали лидера политической силы "Наша партия" Ренато Усатого, который является противником выехавшего из страны олигарха и друга экс-президента Украины Петра Порошенко Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода.

Задержание произошло после того, как Усатый пересек пункт пропуска на границе Румынии и Молдовы. Представители "Нашей партии", которую считают дружественной с Россией, сообщают, что Усатого доставят в Кишинев в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследования специальных дел.



В прокуратуре Молдовы заявляли, что Усатый "обвиняется в организации преступной группировки, члены которой совершили два преступления - присвоение чужого имущества и покушение на убийство". До того Усатый несколько лет проживал в Москве. Он решил вернуться в Молдову, чтобы "разобраться с уголовными делами", которые, по его словам, были нарушены незаконно.

Ренато Усатый. Фото: moldova.europalibera.org

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку. До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда. Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

Как сообщала "Страна", после смены политического строя из Молдовы спешно выехали випы и так называемый "хозяин страны" Владимир Плахотнюк, который является другом экс-президента Украины Петра Порошенко. После этого массового побега премьер Молдовы пригрозила Плахотнюку экстрадицией, если он вздумает не возвращаться. А эксперты стали говорить о нескольких сценариях дальнейшего развития событий в Молдове, а также их последствиях для Порошенко.

Как уже писала "Страна", после падения Плахотнюка против Порошенко могут раскрутить дело о причастности к гибели родного Михаила, который при загадочных обстоятельствах погиб в автокатастрофе на Кипре в 1997 году. "Поскольку именно Плахотнюк скрывал страшные тайны Порошенко об убийстве родного брата, убийстве молдавских предпринимателей ради завладения их имуществом и отжиме государственной собственности Молдовы", - рассказал "Стране" источник в молдавском парламенте.