Перед Маршем равенства, который запланирован на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых и групп "Традиция и порядок", "Катехон", "Братство" и другие готовят акции протеста против Прайда. Об этом в своем микроблоге в Тtwitter сообщает Bellingcat Monitoring Project.

С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.

Отмечается, что на 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".

Фото: twitter.com



"На митинге планируют выступить идеолог "Азова" Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу "Орден", и Юрий Ноевой (депутат Киевского облсовета от ВО "Свобода" и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений из сообщества "Катехон", - прим. ред.).

"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project.

Информация о группе распространяется на других ультраправых каналах Telegram, таких как "AVTONOM.NS" - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Окружной суд подали иск с требованием запретить в Киеве ЛГБТ-марш.

Также мы сообщали, что в Израиле вместо флагов ЛГБТ по ошибке развесили стяги Литвы.