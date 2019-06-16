Радикалы решили пойти к Зеленскому с целью сорвать ЛГБТ-марш в Киеве
Перед Маршем равенства, который запланирован на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых и групп "Традиция и порядок", "Катехон", "Братство" и другие готовят акции протеста против Прайда. Об этом в своем микроблоге в Тtwitter сообщает Bellingcat Monitoring Project.
С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.
Отмечается, что на 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".
Фото: twitter.com
"На митинге планируют выступить идеолог "Азова" Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу "Орден", и Юрий Ноевой (депутат Киевского облсовета от ВО "Свобода" и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений из сообщества "Катехон", - прим. ред.).
"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project.
Информация о группе распространяется на других ультраправых каналах Telegram, таких как "AVTONOM.NS" - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов.
Ранее "Страна" писала о том, что в Окружной суд подали иск с требованием запретить в Киеве ЛГБТ-марш.
Также мы сообщали, что в Израиле вместо флагов ЛГБТ по ошибке развесили стяги Литвы.