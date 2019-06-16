Киевская полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на улице Тургеневской, который произошел ночью 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вероятной причиной взрыва в Шевченковском районе столицы стала утечка газа в одном из гаражей. Сейчас полиция опрашивает владельца и устанавливает причины взрыва. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ночью субботы, 15 июня, на перекрестке улиц Тургеневская и Бульварно-Кудрявская в Шевченковском районе Киева прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили о сильном запахе газа рядом с местом взрыва и выбитых стеклах в соседних зданиях. Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате взрыва на улице Тургеневской разрушены три гаража из пяти, расположенных в этом месте, повреждены окна жилого дома и газовая труба. Люди в результате инцидента не пострадали.

Отметили, что в результате взрыва повреждена газовая труба и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании.