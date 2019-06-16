В дачном кооперативе под Днепром электрик погиб от удара током и повис на электроопоре. Его тело обнаружили в воскресенье, 16 июня, около 14:30. К месту оперативно прибыли правоохранители. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, известно, что погибший был электриком, он забрался на электроопору, чтобы произвести работы, однако ухватился за штырь и его ударило током. Почему умерший не соблюдал технику безопасности пока не известно. Сейчас тело застряло на лестнице, которую он использовал, чтобы добраться до проводов. Ожидается приезд спасателей, судмедэкспертов и следователя. Тело будут доставать с высоты с помощью спецоборудования.

Фото: dp.informator.ua

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