Во французском департаменте Шаранта, который является частью региона Коньяк, произошел крупный пожар. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ, огнем уничтожено 250 тысяч литров коньяка.

Обошлось без пострадавших.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 кв. м, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 кв. м. Нам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин", - сказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

Также отмечается, что пожарным пришлось перерезать линию электропередачи недалеко от места пожара.

Ранее "Страна" информировала, что в Украине обвалилось производство водки, а собственный коньяк вообще исчез.

Еще мы рассказывали, что на выходные в Украине объявили чрезвычайную пожароопасность.