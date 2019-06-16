В результате масшабного сбоя в системе энергоснабжения полностью обесточены две южноамериканские страны - Аргентина и Уругвай. Об этом сообщает в соцсети электросетевая компания Edesur, которая поставляет электричество.

"Масштабный сбой в системе электросвязи оставил Аргентину и Уругвай без электричества. Мы будем обновлять информацию по мере поступления", - говорится в сообщении.

Сбой в системе энергоснабжения произошел 16 июня около 7:00 по местному времени и оставил две страны полностью без электричества, передает ВВС.

По данным издания, обесточенными остались и некоторые районы Бразилии и Парагвая. В странах приостановлено железнодорожное сообщение. Все светофоры также вышли из строя.

Также уточняется, что в Аргентине электричество пропало, когда в некоторых регионах страны люди готовились к участию в местных выборах.

Министр энергетики Агрентины Густаво Лопетеги заявил, что причины сбоя системы еще не определены. По его словам, власти восстанавливают энергоснабжение в некоторых частях страны, но добавляет, что процесс может длиться несколько часов.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский предложил отложить запуск рынка электроэнергии на год.

Также мы сообщали, что кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% электроэнергии по фиксированной цене.