У Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма по поводу дальнейшей политики Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Хотя, по его словам, у Путина до сих пор нет понимания, как украинский лидер Владимир Зеленский будет относиться к реализации Минских соглашений, "поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию”.

"Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что речь идет о в целом недружественной позиции Украины по отношению к России, о позиции Киева в отношении Минских договоренностей.

"В целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - добавил Песков.

Сам Путин ранее в интервью телеканалу "Мир" на вопрос, поставлены ли отношения России и Украины на паузу, пояснил, что не давал никакой оценки деятельности Владимира Зеленского. "Пока деятельности никакой нет. Он только приступает к работе", - ответил тогда российский президент.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, как не согласился с Путиным в оценке Зеленского.

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