Экс-глава КСУ объяснил, почему указ Зеленского о роспуске Рады конституционный. Видео
Субъектом парламентской коалиции может быть только фракция, заявил отстраненный от должности главы Конституционного суда Украины Станислав Шевчук в эфире телеканала "Наш.Макси-ТВ".
То есть, Шевчук дал понять, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады можно считать конституционным, так как с 2016 года в двух фракциях коалиции было менее 226 голосов. При этом Шевчук уточнил, что Конституционный суд должен изучить представленные материалы о коалиции.
Шевчук сообщил, что он следил за открытой частью заседания Конституционного суда, на котором рассматривалась законность указа президента о роспуске Рады.
"Мне не понравились выступления некоторых моих коллег, которые выглядели не как судьи, а больше как прокуроры и допрашивали представителя президента. Все-таки судьи должны быть более отстаненными и менее эмоциональными", - говорит Шевчук.
Напомним, Станислав Шевчук считает свое отстранение с должности судьи и главы КСУ незаконным и оспаривает его через суд. Подробности этого дела можно прочитать здесь.
Подробности вокруг рассмотрения дела о конституционности Указа президента о роспуске Рады можно прочитать здесь.