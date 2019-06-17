Субъектом парламентской коалиции может быть только фракция, заявил отстраненный от должности главы Конституционного суда Украины Станислав Шевчук в эфире телеканала "Наш.Макси-ТВ".

То есть, Шевчук дал понять, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады можно считать конституционным, так как с 2016 года в двух фракциях коалиции было менее 226 голосов. При этом Шевчук уточнил, что Конституционный суд должен изучить представленные материалы о коалиции.

Шевчук сообщил, что он следил за открытой частью заседания Конституционного суда, на котором рассматривалась законность указа президента о роспуске Рады.

"Мне не понравились выступления некоторых моих коллег, которые выглядели не как судьи, а больше как прокуроры и допрашивали представителя президента. Все-таки судьи должны быть более отстаненными и менее эмоциональными", - говорит Шевчук.

Напомним, Станислав Шевчук считает свое отстранение с должности судьи и главы КСУ незаконным и оспаривает его через суд. Подробности этого дела можно прочитать здесь.

Подробности вокруг рассмотрения дела о конституционности Указа президента о роспуске Рады можно прочитать здесь.