В Киеве студент Киевского международного университета с никнеймом "Греши Ярче" выбросил с моста в реку дорожный знак. Об этом говорится в сообщении портала "Киев оперативный".

"На видео студент КИМУ с ник-неймом "греши Ярче". Просто хотел стать популярным. Ну, нет вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в правоохранительных органах инцидент пока не прокомментировали.

На видео видно, как он берет в руки отдельно стоящий на дороге мосту "Дорожные работы" с указателем направления объезда и выбрасывает его в реку.

Данный поступок студента решительно осудили в комментариях. Пользователи сети предлагали садить за такие поступки на 15 суток, внедрить наказание в виде общественных работ, как в США, и даже оправить его в реку искать выброшенный знак.

Ранее сообщалось, как полиция в Киеве искала вандалов, повредивших стекла на пешеходном мосту.

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