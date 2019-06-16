Шотландский актер Алекс Фернс, который исполнил в сериале "Чернобыль" роль главного шахтера из Тулы Андрея Глухова, рассказал, как авария на Чернобыльской АЭС могла косвенным образом стать причиной смерти его дяди. Об этом пишет Daily Record.

По его словам, его дядя умер в 2004 году от рака в полной уверенности, что к его болезни была причастна радиация с АЭС в Чернобыле.

Фернс также отметил, что в его семье заболевание дяди связывают с радиацией, которая содержалась в дожде, прошедшим по территории Шотландии после катастрофы в Чернобыле.

"Когда произошла авария в Чернобыле, отравленный дождь подошел к западу и к центру Шотландии", - пояснил Фернс.

Он подчеркнул, что его дядя с коллегами продолжили работать в тот день. В итоге, все они умерли от рака, не дожив до 50 лет, уточнил актер.

Он заключил, что история в Чернобыле ему близка.

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