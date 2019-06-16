В Саратовской области России сбежавшая из места содержания цирковая медведица покусала двух прохожих. Об этом сообщают "Известия".

Уточняется, что инцидент произошел 15 июня. Медведицу между гастролями держали в гараже города Балаково, из которого ей удалось выбраться. Животное напало на 68-летнего мужчину, проходившего мимо гаражно-строительного кооператива. Очевидец попытался помочь пострадавшему, однако медведица напала и на него, после чего скрылась.

Двое мужчин - 68 и 28 лет - с травмами находятся в больнице. У одного состояние средней степени тяжести, у другого - ближе к удовлетворительному.

Местные полицейские установили личность хозяина животного. "Он пояснил, что до мая 2019 года работал в "Союз-Концерте" пензенского цирка дрессировщиком с медведицей по кличке Майя, которую он приобрел в 2014 году в Новошахтинске и ездил с ней по гастролям. В перерывах между гастролями медведь содержался в вольере в принадлежащем ему гараже. По данному факту в настоящее время проводится проверка", - отметили в ГУ МВД Саратовской области.

Руководитель службы спасения региона Юрий Юрин сообщил, что медведицу быстро нашли и вернули в вольер. Возле нее дежурят полицейские. Также он добавил, что жизни и здоровью пострадавших мужчин ничего не угрожает.

Фото: saratov.kp.ru

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