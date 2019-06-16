Скончался музыкант "Машины времени"
Скончался барабанщик группы "Машина Времени" Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в соцсети написал лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич. Подробностей случившегося он не указал.
Фото: facebook.com
Сергей Остроумов был сессионным музыкантом "Машины времени" - с 2004 года принимал участие в записи альбомов и выступлениях коллектива. Также он был постоянным барабанщиком группы "Оркестр креольского танго", с которой также сотрудничал Андрей Макаревич.
Сергей Остроумов скончался в возрасте 54 лет. На настоящий момент причина его смерти не раскрывается.
Ранее "Страна" писала о том, что в России от пневмонии скончался автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далекое".
Также мы сообщали, что в Киеве скончался автор герба столицы.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!