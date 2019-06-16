Скончался барабанщик группы "Машина Времени" Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в соцсети написал лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич. Подробностей случившегося он не указал.

Фото: facebook.com

Сергей Остроумов был сессионным музыкантом "Машины времени" - с 2004 года принимал участие в записи альбомов и выступлениях коллектива. Также он был постоянным барабанщиком группы "Оркестр креольского танго", с которой также сотрудничал Андрей Макаревич.

Сергей Остроумов скончался в возрасте 54 лет. На настоящий момент причина его смерти не раскрывается.

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