Российский юморист Евгений Петросян в соцсети сообщил своим поклонникам о возвращении "в родную гавань".

"Вернулся в родную гавань! За работу!", - написал комик в Instagram.

Теперь подписчики гадают, что конкретно имел в виду комик: то ли недавнее возвращение с отдыха в Дубае, то ли воссоединение со своей бывшей женой Еленой Степаненко, с которой они пережили громкий развод и скандальный раздел имущества.

Фото: instagram.com

По данным российских СМИ, Евгений Петросян отдыхал в ОАЭ не один, а в компании Елены Степаненко. Об этом пишет TOP News.

По словам работников отеля, где отдыхали артисты, пара регулярно заказывала в номер фрукты и шампанское.

Кроме того, Петросяна заметили и у дома Елены Степаненко. А консьержка рассказала, что "он приехал на машине класса бизнес, с большим букетом цветов, прошел мимо вахтерши, поздоровался, а она расцвела от внимания своего кумира". И направлялся Петросян именно к Степаненко. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале "Только никому".

Фото: web.telegram.org

Напомним, Петросян и Степаненко прожили в браке 33 года. Громкий бракоразводный процесс между артистами закончился 16 ноября 2018 года.

Также мы сообщали, что Петросян хочет выселить Степаненко из элитных московских апартаментов.