977 гражданских погибли и 1 528 получили ранения от разрыва мин с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно окупированных территорий.

"По данным МВОТ, за период вооруженного конфликта от мин и ВЗВ погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1 528 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что учитывая такую ​​ситуацию, первоочередной и неотложной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

Согласно сообщению, на такого рода мероприятия государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен и распорядителем этих средств является МВОТ.

В рамках этого финансирования будут проведены обучения и взрослых - работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в общинах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, будет внедряться широкий комплекс мер по противоминной деятельности.

Предварительно МВОТ отобрало 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Вохноваха и Камышеватая.

Также сообщается, что МВОТ в сотрудничестве с общественной организацией "Пролеска" при поддержке правительства Швейцарии начинает реализацию проекта "Помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны".

Проектом предусматривается оказание поддержки пострадавшим лицам в денежной форме, которая может направляться на приобретение необходимых лекарств, оплату услуг по медицинской, физической и психологической реабилитации, профессиональной переквалификации, других мероприятий, направленных на восстановление и компенсацию нарушенных или утраченных функций организма.

Проект является пилотным. Его реализацию в Донецкой и Луганской областях МВОТ и ОО "Пролеска" планируют начать в течение нескольких недель.

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