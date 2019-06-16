Зеленский поздравил украинцев с Днем отца и выложил фото своего папы
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, поздравил украинцев с Днем отца - новым государственным праздником, который с текущего года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня.
Поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего", - написал Зеленский.
Трогательное сообщение он адресовал также своему отцу: "Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - написал глава государства.
Фото: facebook.com/zelenskiy95
Интервью "Страны" с отцом Владимира Зелинского читайте здесь.
Ранее сообщалось, что Зеленский пробежался между струями фонтана в Мариуполе.
Еще мы писали, как Зеленский поздравлял президента США Дональда Трампа с днем рождения.