В центре Москвы на проспекте академика Сахарова начался митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех".

По оценкам издания "Медуза", на мероприятие пришли около 300 человек, в основном школьники и пенсионеры.

Организаторами акции выступили главный редактор "МК" и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ и журналистка RT Екатерина Винокурова, а также глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

Митинг согласован столичной мэрией, заявленная численность мероприятия - до 20 тысяч человек.

Изначально митинг на проспекте Сахарова планировался как акция в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков. После освобождения Голунова слоган митинга был изменен.

Напомним, в 6 июня журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Ем грозило до 20 лет тюрьмы. Менее чем через неделю благодаря единой позиции журналистского сообщества Голунова отпустили и сняли с него все обвинения.

Как развивались события по сфабрикованному делу против Ивана Голунова читайте в нашем материале.