Только во время приема солнечных ванн в организме человека вырабатывается витамин D, недостаток которого может привести к серьезным проблемам со здоровьем - хрупкости костей, нарушению сна, депрессии. При этом бесконтрольный загар может тоже навредить здоровью. Например, привести к ожогам I-III степеней. Поэтому необходимо соблюдать достаточно простые правила безопасного загара, сообщается на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Уточняется, что для безопасного загара лучше всего принимать солнечные ванны в период с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. "Это безопасное время для того, чтобы постепенно загореть и при этом не сгореть. Но самым безопасным вариантом остается не загорать", - говорится в сообщении.

Больше всего шансов сгореть - в обед. Тогда солнечные лучи особенно сильны. "Поэтому, если именно в это время вы оказались на пляже, безопаснее будет расположиться в тени или под зонтиком. Также не забывайте об использовании солнцезащитного крема, шляп и очков", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать обезвоживания организма, нужно пить больше жидкости. Кроме того, во время загорания не рекомендуется читать или спать. Положение тела нужно менять каждые 10-15 минут. А солнцезащитный крем следует наносить на кожу, даже если загорающий находится в тени. Особенно это касается детей.

Некоторым людям загорать вообще запрещено. Речь идет о стариках, маленьких детях, гипертониках, аллергиках, беременных, страдающих от новообразований, меланом, заболеваний эндокринной системы.

Также в зоне риска - люди со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле или наличием четырех и более родинок диаметром от 6 мм; те, кто в детстве несколько раз сгорал на солнце, люди, в чьих семьях у одного из прямых родственников была диагностирована меланома.

Также отмечается, что вода выполняет функцию линзы - усиливает солнечный свет. Причем, солнечное излучение проходит в воду на глубину одного метра. Особенно легко сгореть, если оставаться на солнце сразу же после купания. Тогда вода образует на коже маленькие линзы, которые повышают возможность получения солнечного ожога.

Медики напоминают, что все должно быть в меру. Разумное количество солнечного света полезно для организма, поэтому, чтобы избежать нежелательных последствий, нельзя превышть допустимое время пребывания на солнце.

Фото: phc.org.ua

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