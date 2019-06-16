Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал тему поставок системы ПВО С-400 с Россией и сами поставки компонентов начнутся в июле. Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами после возвращения с саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе, сообщает NTV Turk.

"Конечно, вопрос с С-400 решен... Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - сказал турецкий президент.

Турецкий президент добавил, что, несмотря на давление со стороны Вашингтона, его страна не намерена идти на компромисс и отказываться от контракта с Россией. По его словам, Москва предоставила Анкаре очень выгодные условия, и Турция намерена вести себя порядочно, выполняя достигнутые договоренности.

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