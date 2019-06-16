Журналист Вахтанг Кипиани высказал сожаление, что в Украине "медведчукам” не подбрасывают наркотики. Об этом он написал в своем Facebook.

"Проблема не только в том, что медведчуки покупают телеканалы, а в том, что у них есть на это деньги (видимо, имеется ввиду покупка телеканала ZIK соратником одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Тарасом Козаком - Прим.Ред.)", - пишет Кипиани.

Журналист негодует, что в Украине сотни тысяч людей в погонах, а "патрона или пакетик с белым синтетическим веществом подбросить некому".

Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Мнение Кипиани прокомментировал главред одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев. Журналист написал у себя в Telegram, что в России самые разные люди вступились за журналиста "Медузы", когда возникло подозрение, что правоохранители могли подкинуть ему наркотики, "и даже те, кто искренне считает "медузистов" и иже с ними врагами, однозначно сказали: нет, мы не хотим победы такими методами".

Напомним, в 6 июня журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Ем грозило до 20 лет тюрьмы. Менее чем через неделю благодаря единой позиции журналистского сообщества Голунова отпустили и сняли с него все обвинения.

Как развивались события по сфабрикованному делу против Ивана Голунова читайте в нашем материале.