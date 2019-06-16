Страны "Большой двадцатки" договорились сократить объемы пластикового мусора. Данное решение было принято министрами энергетики и экологии государств-участников встречи G20 в японской Каруидзаве, передает агентство Kyodo.

Также члены G20 намерены объединить усилия для стабильного снабжения мировой экономики энергетическим сырьем.

Обсуждение проблемы пластикового мусора стало одной из центральных тем на совещании. В итоге министры договорились о сокращении объемов подобных отходов и обмене данными о достигнутых результатах. Также участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.

"По этим темам на совещании было достигнуто полное единодушие... Все участники высказались за объединение усилий, направленных на стабильное снабжение мировой экономики энергетическим сырьем", - сообщил на итоговой пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Встреча проводилась в Каруидзаве в рамках подготовки к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет 28–29 июня в Осаке. Ранее стало известно, что на переговорах может состояться встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в Киеве в июле установят три тысячи контейнеров для раздельного мусора.

Также в Киеве построят комплекс для переработки мусора мощностью 700 тысяч тонн.